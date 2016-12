Swisscom Application Cloud unterstützt .Net

Swisscom verbessert die .Net-Unterstützung in der Application Cloud. Damit könnten .Net-Entwickler ihre .Net-Applikationen in einer Cloud in der Schweiz betreiben, wie Swisscom mitteilt. Die Platform-as-a-Service von Swisscom basiert auf dem Standard Cloud Foundry.Die Swisscom Application Cloud unterstützt alle nativen .Net-Applikationen. Dazu gehört auch Asp.Net Core, eine Weiterentwicklung von Asp.Net, so die Mitteilung weiter. Asp.Net Core basiert auf dem .Net Core-Projektmodell. Entwickler können aus verschiedenen .Net-Varianten wählen: .Net Core (CoreCLR), .Net Framework (CLR) oder Mono. CoreCLR ist eine modulare Laufzeit- und Bibliotheksimplementierung,die einen Subset des .Net Framework umfasst und die Entwicklung von Applikationen unterstützt, die plattformübergreifend auf Windows, Mac und Linux laufen können.