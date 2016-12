Selbstfahrendes Postauto auch für Biel?

Wenn es nach dem BDP-Stadtrat Reto Gugger geht, soll bald auch in Biel das selbstfahrende Mini-Postauto aus Sion fahren. Der dort getestete autonome Bus soll auf einer Strecke eingesetzt werden, die sich für den öffentlichen Linienverkehr nicht lohnt. Da ein fahrerloser Bus weniger kosten würde, haben Gugger und die BVP-CVP-BDP-Fraktion im Stadtrat einen entsprechendes Postulat im Gemeinderat eingereicht,das inside-it.ch vorliegt. Trotz eines Unfalls im Testbetrieb glauben die Initianten, dass das Konzept von Sion "in gleicher oder angepasster Weise auch in Biel zur Anwendung kommen" kann. Deshalb fordern sie den Gemeinderat auf, "gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben Biel die Einrichtung eines SmartShuttle-Services zu prüfen" sowie die einmaligen und wiederkehrenden Kosten anzugeben. (vri)