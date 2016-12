AdNovum und Ergon unter den relevanten IAM-Anbietern in Deutschland

Steigende Nachfrage

Das Beratungsunternehmen Experton Group hat die dritte Auflage des Anbietervergleichs "Security Vendor Benchmark 2017" für den deutschen Markt veröffentlicht. Einer der Security-Teilmärkte, welchen die Experton Group dabei näher unter die Lupe genommen hat, ist der Markt für Identity- und Access-Management-Lösungen. (IAM). Wolfgang Schwab, der Autor des Vergleichs, identifiziert 27 Unternehmen, die in diesem Bereich für Deutschland relevant seien. Darunter befinden sich auch zwei Schweizer Unternehmen, die beiden Zürcher Softwareschmieden Ergon Informatik und AdNovum.Experton platziert die Anbieter jeweils nach dem Vorbild des Marktforschers Gartner in Quadranten nach den beiden Achsen "Portfolio-Attraktivität" und "Wettbewerbsstärke" (siehe Grafik). Ergon ist dabei im Quadrant der "Product Challenger" gelandet, AdNovum sogar mitten unter IT-Riesen wie IBM, Microsoft oder Cisco im Leaderquadrant.Die Bedeutung von Identity und Access Management, analysiertSchwab, sei in den letzten Jahren in Deutschland stetig angewachsen und werde weiter steigen. Dafür gebe es verschiedene Gründe. Unter anderem steige die Anzahl der Benutzer, Geräte und Dienste und damit auch die Zahl der benötigten digitalen Identitäten kontinuierlich. Auch die Zahl der Anwendungsfelder nehme dauernd zu. Beispielsweise bräuchten heutzutage im Zuge der Verbreitung von IoT-Anwendungen auch Maschinen eine digitale Identität.Die in Deutschland angebotenen IAM-Lösungen und -Services schätzt Schwab als "durchaus reif" ein. Im Markttrend lägen gegenwärtig Single-Sign-On-Lösungen, mit denen der Benutzer vom Zwang ständiger Neuanmeldungen befreit wird.Trotz der grossen Bedeutung von IAM, so Schwab weiter, sei vielen deutschen Unternehmen allerdings bisher die Einführung einer entsprechenden Lösung "oft nur schleppend gelungen" und auf Teilbereiche beziehungsweise "Insellösungen" beschränkt gewesen. (hjm)