OPO Oeschger ersetzt DBs durch SAP HANA

Der Beschlagshändler OPO Oeschger ersetzte vor fünf Jahren seine Business-Software, eine Eigenentwicklung, durch SAP R/3. Nun hat die Handelsfirma die Datenbanken durch die In-Memory Datenbank HANA von SAP ersetzt.Man werde erst später auf S/4HANA migrieren, schreibt David Froidevaux, der bei OPO Oeschger für ICT und Prozesse verantwortlich ist, in einer Mail an inside-it.ch. DasProjekt habe aber keine Priorität, da man durch den Wechsel auf die In-Memory-Datenbank "enorm viel" in Sachen Performance herausholen konnte, so Froidevaux. OPO Oeschger setzt hardwareseitig bullion S Server von Atos ein.SAP entwickelt die Business-Lösungen für den Betrieb mit HANA komplett neu. Die neu entwickelten ERP-Lösungen werden unter dem Namen S/4HANA vermarktet. (hc)