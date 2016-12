2015 wurden über 4500 Informatiker in der Schweiz ausgebildet

Das Bundesamt für Statistik hat die Zahlen zu den Bildungsabschlüssen 2015 publiziert. Der Bericht bietet einen Überblick über die in der Schweiz erlangten Abschlüsse und beruht auf den jüngsten Daten zum Jahr 2015.

Berufsausbildung

Im letzten Jahr wurden insgesamt etwas über 195'000 Bildungsabschlüsse gezählt, wobei eine Person nacheinander oder sogar parallel mehrere Diplome erwerben kann. Die meisten Abschlüsse wurden in der beruflichen Grundbildung (36%) erlangt, gefolgt von Hochschulen (29%), allgemeiner Ausbildung (21%) und höherer Berufsbildung (14%).Laut BFS-Tabellendschungel haben letztes Jahr 4763 Personen einen Abschluss im IT-Bereich gemacht. Ein Überblick.Insgesamt haben letztes Jahr 63'366 Personen ein Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder ein Eidgenössisches Berufsattest (EBA) erworben, also eine Berufsausbildung abgeschlossen.2142 Personen haben eine entsprechende Grundausbildung in einem Informatikberuf abgeschlossen.Die Kategorie Informatiker EFZ gliedert sich auf in Applikationsentwicklung, Support und Systemtechnik sowie generalistische Ausrichtung.Die Mediamatiker-Titel ohne EFZ werden nach altem Reglement vergeben und werden bald verschwinden, erklärte das BFS auf Anfrage von inside-it.ch.