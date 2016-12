Nokia verklagt Apple wegen angeblicher Patentverstösse

Nokia hat in Deutschland mehrere Patentklagen gegen Apple eingereicht. Der finnische Konzern, einst Weltmarktführer bei Handys, teilte am Mittwoch mit, Gerichte in München, Düsseldorf und Mannheim sowie im US-Bundesstaat Texas eingeschaltet zu haben.Dabei geht es um angebliche Patentverletzungen, unter anderem bei Displays und Softwareanwendungen. Insgesamt soll es Verstösse gegen 32 Patente gegeben haben.Der iPhone-Hersteller Apple war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Laut Nokia ist der US-Konzern nicht darauf eingegangen, für bestimmte patentierte Erfindungen der Finnen Lizenzgebühren zu zahlen.Nokiahat sich nach dem Verkauf seiner Handy-Sparte an Microsoft und der Übernahme von Alcatel-Lucent "Nokia Technologies", in dem unter anderem das Business mit Patent-Lizenzen untergebracht ist neu in fünf Bereiche organisiert . Einer davon, Nokia Technologies, kümmert sich um die Lizenzierung von Patenten an andere Unternehmen. Zu den Aufgaben dieses Bereichs gehören aber offensichtlich auch rechtliche Massnahmen gegen Unternehmen, die angeblich Nokia-Patente verletzen. Apple ist nun der erste grosse Fisch, den die Nokia-Anwälte ins Visier genommen haben. (sda/hjm)