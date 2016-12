Britisches Verteidigungs­ministerium verliert PCs

Das britische Verteidigungsministerium verzeichnet einen atemberaubenden Schwund von Laptops und Computern. In einem Zeitraum von 18 Monaten verschwanden aus dem Ministerium aus ungeklärten Gründen insgesamt 759 Laptops und Computer.32 weitere verschwundene Geräte gelten als gestohlen, wie aus Zahlen hervorgeht, die gestern von der Press Association veröffentlicht wurden. Auch seien im Zeitraum zwischen der britischen Parlamentswahl im Mai 2015 und Oktober 2016 328 CDs, DVDs und USB-Sticks verloren gegangen.Eine Sprecherin verwies darauf, dass alle Mitarbeiter im Verteidigungsministeriumangewiesen seien, jedweden sicherheitsrelevanten Vorfall, also auch den Verlust eines Laptops, zu melden. Das könne dazu führen, dass die Zahlen des Ministeriums besonders hoch seien.Für den gesamten britischen Regierungsapparat wurden in dem betreffenden Zeitraum mindestens tausend Laptops und Computer als verloren oder gestohlen registriert. Allerdings weigerten sich einige Abteilungen wie das Justiz- oder das Gesundheitsministerium ihre Zahlen zu nennen. Sie argumentierten, solche Informationen könnten für Kriminelle nützlich sein. (sda/kjo)