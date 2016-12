Kalifornien unterbindet Ubers Tests mit autonomen Autos

Uber habe am Mittwoch in einem Streit mit den kalifornischen Regulierungsbehörden um selbstfahrende Autos nachgegeben, berichtet das 'Wallstreet Journal' . Das Unternehmen nimmt seine Fahrzeuge von der Strasse, nachdem das Department of Motor Vehicles (DMV) die Kennzeichen der Fahrzeuge für nichtig erklärt hatte. Damit hätte jeder Streifenpolizist die Autos aus dem Verkehr ziehen können.Uber hatte willentlich keine besondere Genehmigung für die autonomen Autos beantragt. Das Unternehmen hatte erklärt, dass Menschen an Bord das Auto überwachen würden und es deshalb kein automatisiert fahrendes Fahrzeug sei, weiss 'Golem' Das DMV sah das anders. Das Amt will die Volvo XC90 nicht mehr auf die Strasse lassen, bis sie eine entsprechende Bewilligung haben.'Golem' zitiert eine Uber-Sprecherin: "Wir überlegen nun, wohin wir diese Autos verlegen können". Uber wolle aber Kalifornien verpflichtet bleiben und die Bemühungen verdoppeln, funktionierende staatliche Regeln zu entwickeln. Jean Shiomoto, die Chefin des DMV, hatte erklärt, dass sie Uber persönlich helfe, beschleunigt eine Erlaubnis für die Autos zu bekommen, schreibt die 'Handelszeitung' . (ts)