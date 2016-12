MacBook Pro: Akkulaufzeiten "variieren dramatisch"

Schon Anfang Dezember berichtete inside-channels.ch von sich häufenden Klagen über die Akkus der MacBook Pros. Damals hatten sich User beschwert, dass ihre Geräte die versprochenen zehn Stunden Laufzeit nicht erreichen würden.Gestern nun hat die US-Konsumentenschutzorganisation Consumer Report einen Bericht zu den neuen MacBook Pros herausgegeben : Sie empfiehlt die Geräte nicht. Die renommierte NPO erklärte, dass die Laufzeiten der Akkus unberechenbar seien. In den eigenen Labors habe man bei marktüblichenTests mittels automatisiertem Laden von Websites "dramatisch variierende" Ergebnisse festgestellt. So habe das 13-Zoll-Modell mit Touch Bar in einem ersten Testlauf 16 Stunden Energie gehabt, beim zweiten Durchlauf seien es noch 12,75 Stunden gewesen und beim dritten bloss noch 3,75 Stunden. Solche Schwankungen seien nicht auf ein einzelnes Modell beschränkt, sondern hätten sich bei allen Geräten gezeigt.Apple wollte die Tests gegenüber Consumer Reports nicht kommentieren und schickte lediglich eine E-Mail mit dem Statement: "Jeder Kunde, der eine Frage zu seinem Mac oder seinem Betrieb hat, sollte sich mit AppleCare in Verbindung setzen." (ts)