Freyer und Thonüs sind die Dell-Schweiz-Chefs

Achim Freyer (oben), Frank Thonüs (unten)

Wirklich überraschend kommt das nicht: Die neuen Chefs von Dell in der Schweiz sind die alten: Achim Freyer und Frank Thonüs. Freyer wird als General Manager Commercial Sales für den Grossteil der gewerblichen Kunden und die öffentlichen Auftraggeber zuständig sein. Frank Thonüs, bisher Country Manager von EMC Schweiz, wird General Manager Enterprise Sales.Die neue Länderorganisationwird am 1. Februar 2017 den Betrieb aufnehmen. Bis zum 31. Januar haben Kunden also die bisherigen Ansprechpersonen.Die Länderorganisationen werden damit reine Verkaufs-Einheiten haben. Denn sowohl Commercial Sales wie auch Enterprise Sales werden Produkte sowohl von Dell EMC wie auch von Dell Technologies wie auch der Dell-Tochterfirmen verkaufen. (hc)