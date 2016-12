Aus Cyanogen wird Lineage

Das Unternehmen Cyanogen Inc. stellt die Dienste um die Android-Distribution ein. Das Team will das OS unter dem Namen Lineage weiter entwickeln.

Cyanogen Inc. in der Krise

OS soll nicht verschwinden

Die Android-Distribution CyanogenMod heisst neu Lineage, wie verschiedene Medien berichten. Cyanogen war vor wenigen Jahren an den Start gegangen. Aus der Google-OS-Alternative war auch das Unternehmen Cyanogen Inc hervorgegangen, um " Google Android wegzunehmen " und "Google eine Kugel durch den Kopf zu jagen", wie der ehemalige CEO von Cyanogen Inc. einst sagte. Eigenen Angaben zufolge zählte das OS vergangenes Jahr immerhin 50 Millionen Nutzer.Verschiedenen Medienberichten zufolge kriselt es im Unternehmen aber bereits seit längerem. Vergangenen Sommer habe rund 20 Prozent der Belegschaft gekündigt und Büros in Europa und Indien wurden geschlossen. Im Herbst folgte die Ankündigung eines Strategiewechsels, wie 'Heise' schreibt. Statt ein vollständiges Android-Betriebssystem wolle das Unternehmen Cyanogen Inc. nur noch einzelne Module liefern. Kurz darauf folgte ein weiterer Personalabbau und die Schliessung eines weiteren Standorts.Die Neuausrichtung habe zu Unstimmigkeiten zwischen den beiden Mitgründern Kirt McMaster und Steve Kondick geführt. Kondick, der als "Stimme der Entwickler" gelte, habe das Unternehmen im Streit verlassen.In einer kurzen Mitteilung kündigt das Unternehmen nun an, bis zum Jahresende alle Services rund um CyanogenMod einzustellen. Als Grund wird die fortschreitende Konsolidierung von Cyanogen genannt. Das Open-Source-Projekt und die Source Codes werden aber für jeden verfügbar bleiben, der selbst eine CyanogenMod-Version entwickeln möchte, heisst es weiter.Das Team von CyanogenMod hat Berichten zufolge als Reaktion auf die Einstellung von Cyanogen bekannt gegeben, die Entwicklung des OS unter dem Namen Lineage weiter zu führen. Wie 'ZDNet' schreibt, wolle man mit der Umbenennung Markenstreitigkeiten verhindern. Die Entwickler-Community wolle sich ausserdem vom Unternehmen distanzieren."Dieser Fork wird zu den basisgemeinschaftlichen Anstrengungen zurückkehren, die CyanogenMod ausmachten, während die professionelle Qualität und Verlässlichkeit erhalten bleiben", zitiert 'Heise'. Die in verschiedenen Artikeln verlinkte Ankündigung der Entwickler ist jedoch nicht mehr online. Ein Grossteil des Codes wurde aber unter dem Titel "Lineage Android Distribution" auf Github geladen. (kjo)