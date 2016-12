Studie: Lehrer sind die Bremsklötze beim E-Learning

Rot bedeutet "sehr grosse Herausforderung" (Grafitk: mmb/Learntec).

Gute Prognosen für E-Learning-Markt

"Ui ui ui! Es bleibt herausfordernd!" kommentiert Jörg Aebischer, Geschäftsführer von ICT Berufsbildung Schweiz auf Linkedin obige Grafik. "Bankrotterklärung" schrieb ein Bildungsexperte kurz und bündig. Die beiden beziehen sich auf eine Grafik, welche die "grössten Herausforderungen für Akteure in den Bildungssektoren" für das E-Learning zeigt.Diese Grafik entstammt der neuen deutschen Studie "Digitale Bildung auf dem Weg ins Jahr 2025" und rot leuchtet als grösste Herausforderung speziell die digitale Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer.Der Lehrkörper sei also der Bremsfaktor beim E-Learning, und dies sowohl in der Volksschule, der Lehre, Hochschule und der Weiterbildung. Laut der Studie bremst Geldmangel die Entwicklung digitaler Lernformen weniger, und gar kein Hindernis bilden die Lernenden: "Deren digitale Kompetenz und technische Ausstattung stellt keine wichtige Hürde für das digitale Lernen dar", so eine Erkenntnis der Studie.Es waren ausgewählte Bildungsexperten,die sich zu Fragen zur Zukunft des digitalen Lernens im Jahr 2025 äussern konnten. Insgesamt haben 68 Experten aus allen Bildungssektoren sowie aus der Bildungspolitik teilgenommen, so die Verantwortlichen. Die Studie wurde im Auftrag der deutschen Bildungs-Fachmesse Learntec durchgeführt.Ebenso aufschrecken dürfte die E-Learning-Branche eine zweite These: "Die Sektoren Schule und Ausbildung werden auch in zehn Jahren noch bei der Digitalisierung des Lernstoffs hinterherhinken."Dieselbe Studie zeigt aber auch auf, welche technologischen Trends die Experten sehen; sie stellen mobile Geräte und Lern-Apps ins Zentrum.Freuen können sich die E-Learning-Branche und ICT-Branche mindestens über eine Studienaussage. Der Umsatz der E-Learning-Branche soll nämlich bis 2020 um mehr als 110 Prozent steigen, falls die Befragten Recht behalten sollten. Als wichtigste Gründe für diese optimistische Schätzung nennen die Bildungsexperten, dass mit dem digitalen Lernen mittelfristig Kostensenkungen möglich seien, hinzu käme der allgemeine Trend zur Digitalisierung in Wirtschaft, speziell Industrie 4.0, und in der Gesellschaft.Die Studie kann als PDF heruntergeladen werden. (mag)