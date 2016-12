Bitcoin-Kurs steigt und steigt und …

Kursentwicklung von Bitcoin 29.12.2015 bis heute (Quelle: Coindesk):

1'000 Dollar für ein Bitcoin, diese magische Marke könnte die digitale Währung noch 2016 erreichen. Aktuell steht der Preis bei mehr als 970 Dollar, beziehungsweise bei 996 Franken. Dies bedeutet einen Anstieg von 120 Prozent in 2016, wie 'Fortune' meldet.Vor Weihnachten stand der Kurs noch bei rund 900 Dollar."Erheben Sie die Hand, wenn Sie dies vorhersahen", kommentiert 'Fortune' den rasanten Preisanstieg. Optimistische Investoren hätten also mit Bitcoin 2016 sehr gut verdienen können, viel besser als mit Öl, Equities oder Gold. Und Bitcoin war laut 'Bloomberg' auch unter den Währungen die lukrativste.Der Nachrichtendienst nennt als Gründe für den Anstieg die Kapitalkontrollen Chinas sowie die isolationistische Tendenzen in Grossbritannien und den USA.Dies macht Bitcoin – eigentlich eine Software – neuerdings zum "sicheren Geld-Hafen" für technologiebegeisterte Investoren. Geschichtsbewusste Investoren könnten sich daran erinnern, was Ende 2013 geschah, als der Bitcoin-Kurs auch auf über 1'000 Dollar angestiegen war: Es setzte ein kontinuierlicher, monatelanger Sinkflug ein. (mag)