Android-Chef ist "frustriert" wegen langsamer Updates

Pixel kupfert anderen Android-Phones Marktanteile ab

Android ist weltweit das am meisten verbreitete mobile Betriebssystem. Im dritten Quartal 2016 betrug der Marktanteil über 87 Prozent. Im Gegensatz dazu kommt Apples iOS auf einen Anteil von rund zwölf Prozent. Aber der Anteil des Andorid-OS setzt sich zusammen aus mehreren hundert Herstellern und acht aktiven Versionen. Die neuste Android-Version, Nougat, hat einen Marktanteil von gerade einmal 0,4 Prozent während die aktuelle iOS-Version auf 63 Prozent der Apple-Geräte installiert ist, fasst die 'Süddeutsche Zeitung' zusammen.Das bekanntlich damit einhergehende Sicherheitsproblem stört auch Android-Chef Hiroshi Lockheimer. "Es ist frustrierend, wenn manche Hersteller die Updates langsamer herausbringen, als wir es uns wünschen würden", sagt er im Gespräch mit der 'Süddeutschen Zeitung' . Man arbeite nahe mit den Herstellern zusammen, sowie auch mit den Chip-Produzentenwie Mediatek oder Qualcomm, damit sie ihre Geräte einfacher updaten können. Security-Updates würden so früh wie möglich bereitgestellt werden. Dann liegt es bei den Herstellern, die Updates zu installieren.Wie Lockheimer weiter sagt, behandle man die Google-eigene Hardware nicht bevorzugt. Lockheimer ist bei Google für den Play Store, das Chrome OS und Android verantwortlich. Das von Ex-Motorola-Mann Rick Osterloh geleitete Google-Hardware-Team werde wie jeder andere Hersteller behandelt.Die neusten Google-Smartphones Pixel stehen aber dennoch etwa zu den Samsung-Galaxy-Geräten oder den Xperia-Smartphones von Sony in Konkurrenz. Laut Zahlen von Morgan Stanley wird Google 2017 zwischen fünf und sechs Millionen Pixel-Geräte verkaufen und damit einem Umsatz von fast drei Milliarden Dollar generieren. Es kann vermutet werden, dass eher Android-Nutzer, also Kunden von Samsung, Sony und Co., auf ein Pixel wechseln, als dass dies iPhone-Nutzer machen werden. (kjo)