Avaloq und Temenos auf internationaler Top-10-Liste

Unter den Top-10-Listen finden sich nach unserer bescheidenen Meinung nur wenige bemerkenswerte. Und wenn, dann sollten sie relevante Projekte umfassen. Darum erwähnen wir hier diejenige der britischen Publikation 'Banking Technology'.Die Redaktion hat eine Liste der "Top ten core banking software projects in 2016" publiziert.Unter den wichtigsten Projekten finden sich auch zwei von Schweizer Firmen: Da wäre erstens Temenos: Die Genfer haben einen grossen Deal mit Standard Chartered gelandet, um die Wealth-Management-Softwareder Bank in mehr als 30 Ländern zu modernisieren. Inside-it.ch hat sich in einem Exklusiv-Interview die Strategie von Temenos erläutern lassen.Und zweitens figuriert auf der Liste die letzthin vielfach gescholtene und gebeutelte Avaloq mit der Einführung ihrer Banking Suite bei der Isbank in Deutschland. Auch deren kostspielige Baustellen und grossen strategischen Pläne hat inside-it.ch kürzlich in einem Hintergrundgespräch publiziert. (mag)