Fiscal-IT verteuert sich wohl um über 30 Prozent

Auf die budgetierten Kosten von 85 Millionen Franken folgt vermutlich ein Nachtragskredit von 30 Millionen Franken.

Bereits im Sommer hat Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) in einem Bericht darauf hingewiesen, dass das IT-Grossprojekt der Steuerverwaltung Fiscal-IT teurer wird als angenommen . Die Mehrkosten konnten nicht genau beziffert werden. Nach aktuellem Wissensstand müsse mit Zusatzkosten von zehn Prozent, also etwa acht bis zehn Millionen Franken gerechnet werden, so der Bericht damals.DieMehrkosten dürften aber bedeutend höher ausfallen: Finanzminister Ueli Maurer sagt nun, dass es vermutlich einen Nachtragskredit von 30 Millionen Franken braucht. Das sagte Maurer heute an seiner Jahresmedienkonferenz in Adelboden.Budgetiert waren für das IT-Projekt rund 85 Millionen Franken. Fiscal-IT ist das Nachfolgeprogramm des grandios gescheiterten Projekts Insieme für die Steuerverwaltung. Insieme wurde vor Abschluss beerdigt, trotz aufgelaufenen Kosten von 116 Millionen Franken. (sda/kjo)