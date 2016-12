Wachstum von Huawei verlangsamt sich

Der chinesische Telekomausrüster Huawei rechnet für das laufende Jahr mit einem Umsatz von umgerechnet 74,8 Milliarden Dollar. Dies sagt CEO Eric Xu in einem Schreiben an seine Mitarbeiter, das 'Reuters' vorliegt. Damit würde der Umsatz im Vergleich zu 2015 um 32 Prozent ansteigen. Im Vorjahr betrug das Wachstum noch 35 Prozent.2016 sei ein forderndes Jahr gewesen, doch erwarte man quer durch alle Geschäftssparten eine gutes Ergebnis, so Xu weiter.Für 2017 rechnet das Unternehmen mit weiteren globalen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen.Weltweit ist Huawei mittlerweile der drittgrösste Smartphone-Hersteller. Im dritten Quartal 2016 stieg der Marktanteil von Huawei laut Gartner auf 8,7 Prozent. Jener von Apple sank auf 11,5 Prozent. Huawei rückt also auf, doch insbesondere in den USA dominiert Apple nach wie vor. Sich in den USA gegen den iPhone-Hersteller durchzusetzen könnte durch den gewählten Präsidenten Donald Trump erschwert werden. (kjo)