Sacramento will voll-autonome Autos auf öffentlichen Strassen

In der kalifornischen Hauptstadt Sacramento dürfen autonome Autos möglicherweise schon bald auf öffentlichen Strassen fahren. Damit wäre dies die erste Stadt in Kalifornien, die voll-autonome Autos erlaubt, ohne, dass ein Pilot im Auto sitzen muss und ohne, dass im Fahrzeug ein Lenkrad eingebaut sein muss. Wie die Lokalausgabe von 'CBS' berichtet, habe die Stadtregierung einen entsprechenden Antrag gestellt. "Wir begrüssen es, neue Technologien, die sich noch nicht durchgesetzt haben, zu testen",so Ash Roughani, der der Behörde für Innovation und Unternehmertum vorsteht.Roughani ist überzeugt, dass autonome Autos die Strassensicherheit verbessern. Semi-autonome Autos werden bereits getestet und nun sei es an der Zeit einen Schritt weiter zu gehen. Mit halb-autonomen Autos gebe es viel mehr Probleme. In den 23 Unfällen, die es seit 2014 in Kalifornien mit autonomen Autos gegeben habe, sei fast immer der Mensch schuld gewesen. Nun müssten die Bewohner ihr Verhalten ändern. Statt ein eigenes Auto zu besitzen, sollen sich die Bürger autonome Autos teilen, erklärt Roughani seine Vision. (kjo)