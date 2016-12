Temenos: "USA ist strategisches Ziel Nummer eins"

US-Banken hören immer häufiger von ausländischen Core-Banking-Anbietern. Wurde der Markt bislang von vier US-Firmen - Fiserv, FIS, D+H und Jack Henry - dominiert, so kommen nun die Ausländer wie Infosys und SAP mit Argumenten wie Cloud, APIs und Konzepten wie Open Banking in die USA. Aber auch die beiden international tätigen Schweizer Player, Avaloq und Temenos, wollen mitmischen, schliesslich stammt rund die Hälfte aller Tech-Budgets von Banken weltweit aus den USA.Avaloq erläuterte gegenüber inside-it.ch, man könnte mit zwei Kunden den Gang in die USA wagen Weiter sind die Genfer von Temenos. In 'American Banker' erklärte kürzlich Jay Mossman, North American Regional CEO: "Unser strategisches Ziel Nummer eins liegt jetzt in den USA. Wir haben es in der Vergangenheit schon versucht, aber damals haben wir nur unsere Zehen ins Wasser getunkt."Als Teil der Fokussierung auf den US-Markt tätigte Temenos seit 2013 zwei Akquisitionen: TriNovus, einen US-Anbieter von Compliance-Software im SaaS-Modell mit 800 Bankkunden in 50 US-Staaten. Und in übernahm man Akcelerant , einen Anbieter von Software für Kredite, Analytics und Risikomanagement.Akcelerant, von Mossman selbst gegründet, sollte inzwischen schwarze Zahlen schreiben. "Diese Übernahmen gaben Temenos einen wertvollen Einstiegspunkt zu den US-Banken", so die Einschätzung von 'American Banker'.Und vor wenigen Tagen gab Temenos die Ernennung von David McConney als Managing Director und Mitglied des North American Executive Management Committee bekannt. Dieser verfüge über mehr als 30 Jahre an Erfahrung im Bereich Finanzen und Technologie, so eine Mitteilung. Die Ernennung sei als Teil steigender Investitionen in den Markt zu sehen. Fast gleichzeitig gab man bekannt, die eher kleine Commerce Bank setze auf eine US-Version der Temenos-Lösung Einfach dürfte es für die Temenos-Kernbankenlösung T24 dennoch nicht sein. So meint Brad Smith von den Bankenberatern Cornerstone Advisors, "Die Banken stellen sich die Frage: Können diese internationalen Produkte uns helfen, die vielfältigen staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften einzuhalten?" Viele möchten nicht der erste Core-Banking-System-Kunde in den USA sein: "Viele CIOs, CEOs oder CFOs sind eher daran interessiert, der siebte oder zehnte Kunde zu sein." (mag)