AppDynamics will an die Börse

AppDynamics hat den lang erwarteten Börsengang angekündigt. Die Firma, deren Lösung unter anderem Salesforce und IBM im Applikations-Management unterstützt, peilt 100 Millionen US-Dollar mit dem Börsengang an.Laut 'Tech Crunch' konnte AppDynamics in den letzten 12 Monaten den Umsatz von 102,8 Millionen Dollar auf 158,4 Millionen steigern, schrieb aber in derselben Periode 95,1 Millionen Dollar Verlust.Laut AppDynamics rechnet man auch weiterhin mit Verlusten: "Wir erwarten, dass unsere Betriebsaufwände in den nächsten Jahren steigen werden." Man werde beträchtliche finanzielle Mittel für Forschung undEntwicklung und das Marketing aufwenden.Wichtige Konkurrenten der AppDynamics-Lösung sind New Relic, welche 2014 an die Börse gingen sowie Dynatrace, BMC, CA, HP und Microsoft.In der Schweiz wurde AppDynamic bekannt, als sie den Lausanner Startup Bugbuster übernahmen AppDynamics wurde 2008 gegründet und ist in San Francisco beheimatet. Sie hat seither mehr als 300 Millionen Dollar Funding erhalten. Die Firma zählte per 31. Oktober 2016 laut Eigenangaben 1186 Beschäftigte und 1975 Kunden. Der Börsengang war seit mehreren Jahren angekündigt. (mag)