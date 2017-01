Temenos schliesst Projekte in Libyen und Gibraltar ab

Soeben erst haben die Genfer Spezialisten für Bankensoftware die USA als strategisches Ziel Nummer eins bezeichnet . Das heisst aber nicht, dass der Ausbau in derzeitigen Krisenregionen vernachlässigt wird. So ist nun der erfolgreiche Abschluss der Einführung des Kernbankenssytems "Temenos T24" in Libyen bekannt geworden. Es wurde bei der Sahara Bank eingeführt und hat das Legacy-System von Atlas ersetzt. Der Auftrag war bereits 2014 vergeben worden, schreibt 'banking technology' Die Migration bei der Sarah Bank sei von der in Pakistan ansässigen National Data Consultants (NDC) umgesetzt worden. NDC agiere als Temenos-Integrator im Mittleren Osten, Nordafrika und Asien. Dort hält man fest, dass das libysche Projekt trotz der schwierigen Sicherheitslage in allen Bereichen habe realisiert werden können. Die Bank verfüge landesweit über 48 Niederlassungen,beschäftige 1500 Mitarbeiter und biete seine Dienstleistungen auf Basis des konventionellen wie des islamischen Bankwesens im Retail-, Corporate- und institutionellen Banking an.Für Temenos ist die Sahara Bank neben der Libyan Foreign Bank (LFB) and deren Tochtergesellschaft Nuran Bank, einem Jointventure zwischen LFB und Qatar Investment Authority, der dritte Kunde in Libyen. Erst im Dezember hatten die Genfer bekannt gemacht, dass man auch in Ägypten bei der staatlichen Housing and Development Bank (HDB) die Einführung des Kernbankensystem abgeschlossen habe. Mit NDC als Partner NDC seien in der Region bereits T24-Projekte bei der Nationalbank von Kuwait in Ägypten, der Export Development Bank im Sudan sowie der Soneri Bank und der NIB Bank in Pakistan umgesetzt worden, heisst es in dem Bericht weiter.Weitere berichtet 'banking technology' , dass Temenos T24 auch bei der Turicum Private Bank in Gibraltar live gegangen ist. Hier werde das Kernbankensystem auf der Microsoft Azure Cloud bereitgestellt. In acht Monaten sei die Einführung fristgerecht von der Syncordis umgestzt worden, einem in Luxemburg ansässigen Temenos-Partner. Ersetzt habe man bei der Turicum Private Bank das Kernbankensystem von Olympic. (vri)