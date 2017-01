Bei Nexum darf mit VR, IoT und Co. gespielt werden

Die Schweizer Dependance der deutschen Agentur Nexum eröffnet an ihrem Standort in Bern ein Innovationslabor. Das sogenannte "Enhanced Interaction Lab" hat die Agentur verschiedene Geräte wie VR-Brillen, IoT-Entwicklungskits, Sensoren und anderen Gerätschaften ausgerüstet. So soll praxisnah mit Technologien wie Virtual Reality, Chatbots und dem Internet der Dinge experimentiert werden, heisst es in einer Mitteilung. Potenziellen Kunden wolle man zeigen, dass es sich bei denTechnologien nicht um blosse Spielereien handelt, sondern dass sie für Marketing, Entwicklung, Vertrieb oder Produktion dienen können.Derzeit gibt es laut Nexum zwei konkrete Prototypen aus den Bereich VR und IoT in der Entwicklung, mit denen die Agentur interessierten Unternehmen die Vorteile der Technologien aufzeigen möchte. Laut dem Managing Director Nicola Schlup sollen 2017 verschiedene Demonstrationsentwicklungen öffentlich zugänglich gemacht werden. (kjo)