EWZ will mit gratis Wlan in Züri Geld verdienen

Die Wlan-Nutzung soll einen Überblick über die Bewegungsströme von Besuchern bieten. Bild: Streetparade.com

Das Elektrizitäts­werk der Stadt Zürich (EWZ) testet seit Anfang Sommer am Bellevue ein gratis Wlan-Netzwerk. Es sollte untersucht werden, ob und wie das Angebot genutzt wird. Beim "Züri Fäscht" etwa habe gerade einmal einer von tausend Besuchern das Gratisangebot genutzt. Anders sah es an der Street Parade aus, an der vor allem ausländische Gäste sich ins Netz einloggten, schreibt die 'NZZ' Offen ist nun, ob das EWZ das Angebot weiterführt. Dennentstanden ist das Projekt, damit die Blaulichtorganisationen bei Grossveranstaltungen einen Überblick über die Bewegungsströme der Besucher haben. Nun gehe es darum, ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Das EWZ wolle das Angebot nur weiterführen, wenn sich damit Geld verdienen lässt, heisst es im Bericht weiter. "Wenn ein Unternehmen Interesse hätte, ausländische Gäste über Wlan zu erreichen und entsprechend Werbung schalten würde, wäre das ein möglicher Schritt für eine definitive Einführung", zitiert die Zeitung EWZ-Sprecher Harry Graf. (kjo)