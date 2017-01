Noch eine Reorg bei Microsoft

Bei Microsoft geht die Konsolidierung der Produkt- und Services-Einheiten weiter, wie Microsoft-Insiderin Mary Jo Foley berichtet. Betroffen sind insbesondere die Sales-, Partner- und Service-Teams, die zur Worldwide Commercial Business Group gehören.Es sei noch zu früh zu sagen, ob und wie sich die neue globale Organisation auf die Struktur von Microsoft Schweiz auswirkt, sagt Microsoft-Sprecher Tobias Billeter auf Anfrage von inside-channels.ch. Die neue Struktur sei nun global kommuniziert, wie sich diese in den verschiedenen Landesgesellschaften auswirkt, sei noch offen. Ein Stellenabbau soll es mit der Reorganisation nicht geben, bestätigt das Unternehmen auf Anfrage von Foley.Die Worldwide Commercial Business Group wird seit dem Abgang von COO Kevin Turner im Sommer von Judson Althoff geleitet. Zu Althoffs Worldwide Commercial Business Group gehören die Einheiten Enterprise & Partner Group (EPG), Public Sector, Small- and Midmarket Solutions and Partners (SMS&P), Developer Experience (DX) und Services.Nun werden laut dem Bericht die EPG und SMS&P zusammengelegt. Chris Weber, der derzeit dem Bereich Small- and Midmarket Solutions and Partners vorsteht, wird die kombinierte Einheit leiten.In der Schweiz ist seit Anfang 2015 Yvonne Bettkober die Leiterin SMS&P, während Jon Erni hierzulande der EPG vorsteht.Die Redmonder bauen zudem eine Einheit namens "One Commercial Partner" auf, in der verschiedene Partner-Teams kombiniert werden, so der Bericht weiter. Geleitet wird sie von Ron Huddleston, der vor einem halben Jahr von Salesforce zu Microsoft stiess. Huddleston wird eine wichtige Rolle im Aufbau des Salesforce AppExchange-Marktplatz und dem Cloud-basierten Channel-Programm nachgesagt.Gavriella Schuster, die globale Channel-Chefin , und ihr Team werden zur Einheit One Commercial Partner stossen. Zudem gehören Kim Akers und das ISV-Team (Independent Software Vendors) sowie das Enterprise-Team mit Chef Victor Morales künftig zu Huddlesons One-Commercial-Partner-Team.Des weiteren baut Microsoft eine Microsoft Digital genannte Geschäftseinheit auf, die sich um Kunden und Partner kümmern soll, die Cloud-Produkte aufbauen. Dem Team wird Anand Eswaran vorstehen, der bis anhin und auch weiterhin dem Bereich Microsoft Services vorsteht. (kjo)