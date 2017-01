Cybersicherheit: D-Link steht in den USA vor Gericht

Die Federal Trade Commission (FTC), die US-amerikanische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde, hat gegen den Netzwerkhersteller D-Link eine Klage angestrengt. Die FTC wirft dem taiwanesischen Unternehmen vor, seine Router und Webcams nicht genügend gegen Cyberangriffe geschützt und so tausende von Konsumenten einem Risiko ausgesetzt zu haben, schreibt 'Ars Technica' . In der Anklageschrift ( PDF ) schreibt die Behörde: "Die Beklagten haben es versäumt, angemessene Massnahmen zu ergreifen, um ihre Router und IP-Kameras vor weitverbreiteten und vorhersehbarenRisiken des unbefugten Zugriffs zu schützen."D-Link liess in einer Mitteilung verlauten, dass man sich gegen die "ungerechtfertigten" Anschuldigungen wehren werde. Man lehne die Vorwürfe ab und sei der festen Überzeugung, dass die eigenen Prozesse und Verfahren in Bezug auf Sicherheit mehr als angemessen seien.2015 hatte die FTC Richtlinien für die Sicherheit von IoT-Devices veröffentlicht, die nun als Basis für den Rechtsstreit dienen. Bereits im Februar 2015 hatte die Behörde Asus für ähnliche Probleme verklagt.Auch die US-Politik beschäftigte sich im Dezember angesichts massiver Attacken mit der Sicherheit des IoT. (ts)