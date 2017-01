Centralway Numbrs ist nun Wiederverkäufer für Banken

Das Schweizer Fintech Centralway Numbrs beschäftigt heute rund 150 Mitarbeitende, die meisten davon in Zürich. Dies sagte Numbrs-Sprecherin Tanja Dorr auf Anfrage gegenüber inside-it.ch. Die App wird allerdings ausschliesslich in Deutschland vermarktet. Man wolle die Kräfte auf den grössten Markt Europas, Deutschland, konzentrieren, so Dorr.Mit Centralway Numbrs kann man seine Bankkonten alle in einer App auf dem Smartphone verwalten. Centralway Numbrskommuniziert die Zahl der aktiven User in Deutschland nicht. Gemäss Dorr werden aktuell 1,5 Millionen Bankkonten mit der App gemanagend.Neu will die gleichnamige Firma auch als "mobile Plattform" für Banken auftreten. Über die App sollen unterschiedliche Finanzprodukte angeboten werden. Die User sollen die Konditionen direkt in der App vergleichen können und in der App Kredite, Kreditkarten oder die Eröffnung von Konten beantragen können. (hc)