Symantec lanciert Security-Router

Bild: Symantec

Mit Norton Core bringt Symantec 2017 einen Wlan-Router für Enduser und kleine Unternehmen auf den Markt, der für Sicherheit sorgen soll. Das Gerät sei konzipiert, um das vernetzte Zuhause zu schützen, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.Es scanne jedes Datenpaket, das den Router passiere nach Malware, Viren und Spam und fange sie falls nötig ab. Wenn Norton Core in einem angeschlossenen Gerät eine bekannte Schwachstelle entdecke, könne der Router es in einem separaten Network unter Quarantäne stellen und dem User einen Alarm senden. Ausserdem könne man ein sicheres Gästenetzwerk einrichten. Die Bedienung des ganzen erfolge über ein verbundenes Smartphone oder Tablet.Symantec verspricht den Schutz von bis zu 20 PCs, Macs, Android und iOS Smartphones und Tablets, sowie einer unlimitierten Anzahl von IoT-Geräten. Dazu muss man aber ein Abo lösen: Wer das frühzeitigvorbestellt, zahlt 200 Dollar und hat dafür den Dienst für ein Jahr. Wer das Gerät später kauft zahlt den regulären Preis von 280 Dollar; inklusive einem Jahresabo. Nach dem ersten Jahr kostet der Security-Service mit automatischen Updates der Sicherheitssoftware monatlich 10 Dollar.Wer die Gebühr nicht bezahlen will, kann das Gerät nach Ablauf des Abos als normalen Router nutzen. Laut 'Golem' schummelt Symantec bei der Bandbreite wie in der Branche üblich ein wenig und addiert die Bänder. So soll das Gerät Datenraten von bis zu 2,5 GBit/s bieten.Die Online-Nachrichtenpublikation kritisiert ebenfalls, dass eine Kreditkarte für den Kauf des Geräts Pflicht sei und die Abogebühren nach Ablauf des kostenlosen Jahres automatisch abgebucht würden. (ts)