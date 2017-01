Die Finalisten des Swiss Fintech Awards 2017

Die zehn Finalisten des Swiss Fintech Awards 2017 stehen fest. Die Jungunternehmen nehmen nächste Woche am Boot Camp von Accenture teil. Ende Januar werden die Fintechs in einem Speed Dating nochmals den Jurymitgliedern und über einem Dutzend Vertretern von Banken und Versicherungen vorgestellt, wie 'FuW' berichtet. Am Finanz und Wirtschaft Forum "Fintech 2017 - Drivers of Change" folgt die Siegerehrung.Die Finalisten werden in die zwei Gruppen Early Stage und Growth Stage unterteilt. Die Early-Stage-Startups dürfen maximal zwei Jahre alt sein und nicht über mehr als 2,5 Millionen Franken Kapital verfügen. Zu den Finalisten dieser Kategorie gehören AAAccell, ein Uni-Zürich-Spinoff; Advanon, Anbieter einer Plattform, auf der Unternehmen mit Investoren zusammen gebracht werden; sowie das Startup hinter der Crowd-Funding-Plattform Crowdhouse. Ebenfalls in den Top-10 sind Gatechain, Anbieter einer Blockchain-basiertenLösung für den internationalen Handel und das auf Application-Level-Security und Datenschutz spezialisierte Unternehmen Inpher.Zu den Growth-Stage-Finalisten gehören der Anbieter einer Cargo-Monitoring-Lösung Arviem, der Buchhaltungssoftware-Spezialist Bexio und das auf alternative Investment-Lösungen fokussierte Fintech Fundbase. Auch die Entwickler eines auf der Blockchain-Technologie basierenden Onlinemarktplatzes, Lykke und das Zürcher Startup Qumram, das sich einer Big-Data-Plattform widmet, auf der Informationen lückenlos und rechtssicher aufgezeichnet werden, dürfen am Boot Camp teilnehmen.Laut 'FuW' wird an der Award Night dieses Jahr neu auch der "Fintech Influencer of the Year" auserkoren. Damit soll eine Persönlichkeit geehrt werden, die die hiesige Fintech-Szene positiv geprägt hat. Der Fintech Award wird dieses Jahr zum zweiten Mal durchgeführt. 2016 gewannen Knip und Sentifi die Auszeichnung. (kjo)