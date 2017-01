IoT-Ausgaben der Consumer verdoppeln sich bis 2020

Vergangenes Jahr haben Unternehmen weltweit 737 Milliarden Dollar in Hardware, Software, Geräte und Netzwerke für das Internet der Dinge investiert, wie IDC schätzt. Für die nächsten Jahre erwartet der Marktforscher ein Wachstum von jährlich über 15 Prozent. Im Jahr 2020 sollen weltweit 1,30 Billionen Dollar für IoT ausgegeben werden, so eine Mitteilung von IDC.Die Branchen, die am meisten Geld in das IoT investieren, sind die Herstellungs- und Transportbranche sowie die Versorgungswirtschaft. Das grösste Wachstum erwartet IDC inden Bereichen Versicherung, Gesundheit und Handel sowie im Endkundenbereich. Einen der wichtigsten Use Cases sieht IDC in der Überwachung von Frachten. Hierfür wurden vergangenes Jahr über 55 Milliarden Dollar ausgegeben.Die Consumer-Ausgaben für Geräte und Software im Smart-Home-Bereich werden sich bis 2020 mehr als verdoppeln. Was die Investitionen in IoT anbelangt, werde der Consumer-Bereich in Westeuropa bis 2020 gar an zweite Stelle vorrücken und damit die Transportbranche und die Versorgungswirtschaft überholen. (kjo)