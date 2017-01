C auf dem absteigenden Ast?

Laut dem "Programming Community Index" des holländischen Unternehmens Tiobe scheint die "Popularität" der Programmiersprache C in der globalen Entwicklergemeinde in den letzten zwölf Monaten kontinuierlich und stark nachgelassen zu haben. C ist laut dem Index zwar hinter Java und vor C++ immer noch die zweitpopulärste Programmiersprache, aber verglichen mit November 2015 hat sich der Indexwert beinahe halbiert.Paul Jansen, der den Index für Tiobe pflegt, hat dafür in den letzten Monaten einige Erklärungen gefunden. So sei C nicht die Programmiersprache, die in boomenden Feldern wie mobilen Apps angewendet werde. Zudem habe C, im Unterschied beispielsweise zu Java (Oracle) oder Swift (Apple) kein Grossunternehmen als Sponsor im Rücken.Tiobe ist als Unternehmenauf Software-Qualitätssicherung spezialisiert und scheint den Community-Index vor allem zur Steigerung des eigenen Bekanntheitsgrads zu führen. Zumindest in der angelsächsischen Presse wird er auch oft aufgegriffen.Der Indexwert basiert auf der Zahl der Suchanfragen zu bestimmten Programmiersprachen auf den Suchmaschinen wie Google, Bing und vielen weiteren. Deshalb wird häufig bezweifelt, ob er die tatsächliche Verbreitung einer Programmiersprache unter Entwicklern widerspiegelt. Wie ein anonymer Kommentator auf 'Slashdot' anmerkt , zeigen beispielsweise auf der Anzahl von Jobinseraten beruhende Rankings von Programmiersprachen kein starkes Nachlassen der Nachfrage nach C-Experten. (hjm)