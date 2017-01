Die Arbeitslast in der IT wächst rasant

Bild: Automic

Insbesondere die zunehmende Komplexität der IT-Landschaft und immer mehr zu betreuende Anwendungen machen den IT-Spezialisten zu schaffen. Das schreibt die deutsche 'Wirtschaftswoche' , die sich auf eine morgen erscheinende Studie von Automic (ehemals UC4) beruft. Laut dem amerikanischen Anbieter von Automatisierungs-Software, der im Dezember für 600 Millionen Dollar an CA Technologies verkauft wurde, stieg die Arbeitsbelastung in den letzten zwei Jahren um 31 Prozent. Das zeige, wie sehr die rasanten Veränderungen in derIT-Industrie in Verbindung mit den Anforderungen der digitalen Transformation inzwischen Spuren in den IT-Abteilungen der Anwenderunternehmen hinterlassen haben, heisst es weiter.Während 77 Prozent der Befragten komplexere IT-Landschaften und 73 Prozent die wachsende Anzahl von Applikationen für die zunehmende Arbeitslast verantwortlich machen, nennen immerhin rund 40 Prozent höhere Compliance-Anforderungen als Gründe dafür. Automic hat Antworten von 143 seiner KMU- und Konzern-Kunden ausgewertet und kommt wenig verwunderlich zu dem Schluss, dass die meisten Unternehmen (81 Prozent) die Mehrarbeit durch Automatisierung kompensieren. (vri)