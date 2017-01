EKZ lancieren Online-Marktplatz für Stromdeals

Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) weiten ihr Geschäftsfeld ins Internet aus. Sie bieten mit energydeal.ch einen Marktplatz für Stromdeals an. Stromkunden schreiben auf der Online-Plattform ihre Aufträge aus, Lieferanten machen ihre Angebote. "Der zunehmend harte Wettbewerb und die fortschreitende Digitalisierung stellen die Energielieferanten vor grosse Herausforderungen", so die Infos auf energydeal.ch. Auch Kunden würden nach Lösungen suchen, die nicht nur den besten Preis garantieren, sondern das Einkaufeneffizient und einfach machen.Alle Schritte von der Ausschreibung bis zum Vertragsabschluss sollen online und in Echtzeit vorgenommen werden können, so eine Mitteilung der EKZ. Die Plattform arbeitet vollautomatisiert, die Prozesse sind standardisiert. Energielieferanten können sich kostenlos registriere. Kunden bezahlen abhängig von Anzahl und Grösse der Abnahmestellen eine jährliche Pauschale. Die EKZ selbst verzichtet auf eine Teilnahme an den Ausschreibungen und bietet lediglich die Dienstleistung an. (sda/kjo)