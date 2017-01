Neuer Bachelor Wirtschaftsinformatik in St. Gallen

Interessenbindung: Huron AG, welche inside-it.ch und inside-channels.ch verantwortet, ist Kooperationspartner von "IT St.Gallen rockt!"

Die FHS St.Gallen bietet neu einen Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik, dies schreibt die Schule in einer Mitteilung. Bisher war Wirtschaftsinformatik eine Studienrichtung des Bachelor-Studiums Betriebsökonomie.Der erste Studiengang startet mit dem Herbstsemester 2017 und man kann als Vertiefungsrichtungen Prozess- und IT-Management sowie Business Software Development wählen.Nach Abschluss des mit 180 ECTS-Punkten dotierten Bachelor-Studiums sind weiterführende Master-Studien in Wirtschaftsinformatik oder Betriebsökonomie möglich.Eineneigenen Wirtschaftsinformatik-Master gibt es an der FHS seit 2012.Der neue Bachelor sei eine Reaktion auf den Mangel an Informatikern in der Region St. Gallen-Bodensee. Die Branche hat sich zum ICT-Cluster "IT St.Gallen rockt!" gruppiert.Die FHS ist in der Schweiz nicht allein auf weiter Flur; einen Bachelor Wirtschaftsinformatik bieten unseres Wissens auch ZHAW, FHNW, FFHS, BFH oder HSLU an. (mag)