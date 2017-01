Baden soll doch mehr Geld in die IT stecken

Die IT-Abteilung der Stadt Baden will die ihr vom Stadtrat im letzten August auferlegten Sparmassnahmen bei Erneuerungsprojekten nicht hinnehmen. Die dafür zunächst beantragten 260'000 Franken waren damals nicht ins Budget 2017 aufgenommen und zurückgestellt worden. Ausserdem soll noch in diesem Jahr die "All-IP" genannte Umstellung auf die Internet-Telefonie erfolgen, wofür die Gelder aber bereits im Finanzplan aufgenommen worden waren. So kommt laut den nun zur Abstimmung im Einwohnerrat Ende Januar vorgelegten Traktanden, das Thema IT-Modernisierung erneut zur Abstimmung. Die Vorlage verlangt einen Verpflichtungskredit von insgesamt etwas mehr als 408'000 Franken.Allerdings ist die IT-Abteilung inzwischen über die Bücher gegangen und will für die Erneuerung der Backendsysteme nur noch 185'000 Franken (minus 75'000 Franken). Auch für die IP-Umstellungder Telefonie liegen inzwischen Detailofferten vor, so dass dafür nun noch gut 223'000 Franken (minus 12'000 Franken) nötig sein sollen, wie es in dem Antrag heisst.Bei der Erneuerung geht es konkret darum, die bisherigen Citrix XenApp-Server zu aktualisieren und künftig nicht mehr mit XenServern, sondern auf der VMware-Plattform virtualisiert zu betreiben. Ausserdem sollen die physischen Server der Backend-Infrastruktur erneuert werden, weil sie "bis zu sechs Jahre alt" und damit am Ende des Lebenszyklus angekommen sind.Es handle sich um Bestandteile, die die zentralen Rechnersysteme im Back-End und somit überaus neuralgische Punkte der ICT-Infrastruktur betreffen, so die Begründung weiter. Die bestehende Infrastruktur sei nur noch eingeschränkt zu erweitern und Support oder Garantieleistungen könnten nicht mehr angefordert werden. Laut der IT-Abteilung zeichne sich ab, dass bei Störfällen die Verfügbarkeit der "ICT-Services aufgrund von Ausfallzeiten beeinträchtigt" werde. Deshalb handle es sich bei dem Antrag nur um Gelder "für die dringlichsten Erneuerungsvorhaben", wie nicht vergessen wird anzufügen. (vri)