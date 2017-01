Office 365 kann nun auch Personal planen

"Kannst du meine Schicht übernehmen?". Screenshot aus Office-365-Blog von Microsoft.

Mit StaffHub kann man Schichtpläne ausarbeiten und mit den Mitarbeitenden kommunizieren. Diese können auch Schichten tauschen.

Microsoft drängelt sich mit Office 365 immer mehr in den Markt der klassischen Business-Anwendungen. So haben die Redmonder Office 365 um ein Werkzeug für die Schichtplanung ergänzt. Mit StaffHub können Vorgesetzte die Einsätze ihrer Kolleginnen und Kollegen planen und diese über die Pläne informieren. Das Anschlagbrett vor der Kaffeemaschine entfällt.StaffHub gibt es auch als App für Smartphones (Android und iOS). Man kann dieApp auch für die Kommunikation unter Kollegen benützen und beispielsweise Schichten tauschen. Und die Firma kann Mitarbeitende mit Infos (Text, Bild, Video) versorgen.Um StaffHub zu nutzen, müssen nicht alle Mitarbeitende einen PC oder eine Office 365 Lizenz haben. StaffHub gilt auch für die sogenannten "Kiosk"-Lizenzen (Office 365 Enteprise K1). Dies sind relativ günstige Lizenzen für Mitarbeitende, die keinen eigenen PC am Arbeitsplatz haben.Ansonsten gibt es StaffHub für die Lizenzpläne E1, E3 oder E5 auch in deutscher und französischer Sprache. (hc)