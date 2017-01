Rümlang schliesst IT-Auslagerung ins RIZ erfolgreich ab

Die Zürcher Gemeinde Rümlang hat die Auslagerung ihrer IT nach rund einem Jahr Projektzeit abgeschlossen. "Die Umstellung ist erfolgreich über die Bühne gegangen, alles verlief reibungslos", wird der zuständige Gemeinderat Roland Niesper im 'Rümlanger', dem Publikationsorgan der Gemeinde, zitiert. Sämtliche Daten der Gemeindeverwaltung wurden an ein externes Rechenzentrum ausgelagert, gleichzeitig wurde die gesamte Hardware ausgetauscht.Dienstleister ist das Regionale Informatikzentrum (RIZ) in Wetzikon, der mehrere Gemeinden als Kunden zähltund auf Leistungen für die öffentliche Verwaltung spezialisiert ist. Neu zahlt die Gemeinde jährlich einen Festpreis von 160'000 Franken für sämtliche IT-Dienstleistungen. Dies sei zwar mehr als früher, doch dafür aber ist auch der Ersatz von Geräten in der Jahrespauschale inbegriffen. "Lediglich die Kosten für das Papier kommen noch hinzu", sagt Nisper weiter zur Zeitung. Einen weiteren Vorteil sieht der Gemeinderat in der verbesserten Datensicherheit. Bis anhin hatte man die Daten selbst verwaltet, nun werden sie in zwei RZs gesichert. (kjo)