Zürcher Startup Perspective Robotics sahnt Preis an CES ab

Bild: Fotokite

Der Schweizer Quadcopter Fotokite Phi überzeugt an der CES in der Kategorie VR und Robotics.

Das Zürcher Startup Perspective Robotics hat an der Techstar Pitching Competition der CES in der Kategorie VR und Robotics gewonnen, schreibt 'Startupticker' . Überzeugt habe die Jury vor allem der Quadcopter Fotokite Phi, mit dem man mittels einer Gopro-Kamera Fotos aus der Vogelperspektive aufnehmenkann. Die angeleinte und faltbare Drohne habe sowohl in Bezug auf Bedienungsfreundlichkeit wie auch Sicherheit überzeugt.Das mittlerweile zehn Personen umfassende Spinoff der ETHZ konnte die Jury in einem 60-sekündigen Pitch überzeugen. Es erhält ein Preisgeld von 120'000 Dollar von IBM Global Entrepreneurs in Form eines Cloud-Kredits sowie zwei weitere Preise.Die Standard-Version des Fotokite Phi ist seit dem 29. November ab 349 Dollar erhältlich. Die Pro-Version kostet um die 8000 Dollar. (ts)