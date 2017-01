Leider Nein (sehr kurze Folge)

Und hier noch unsere Freitagabend-Nachricht.

"I hand this over to our legal department"

"XY behält sich rechtliche Schritte vor"

"es gilt die Unschuldsvermutung"

"Unschuldsvermutung"

"Unschuldsvermutung"

"legal department"

Was für ein toller Start in den Tag:, sagt mein freundlicher Gesprächspartner, nachdem ich auf seine Ausführungen über ethisch korrekten Journalismus nicht mit dem Angebot, an einem Kommentar herumzufummeln, reagiert habe. Der Hinweis auf das "legal department" konnte mich auch nicht wirklich beeindrucken. Etwa so wenig wie die idiotischen Journi-FloskelnundDie Floskel mit den rechtlichen Schritten ist unsinnig, weil sich fast alle Menschenund Organisationen fast immer "rechtliche Schritte vorbehalten". Und die, die da zu gelten habe, sollte eben nicht als Sätzchen in jedem Zeitungsartikel über irgendein Strafverfahren stehen, sondern tatsächlich gelten, und zwar im Kopf der Leute, die sich mit dem Fall befassen. Denn solange jemand nicht verurteilt ist, muss er oder sie tatsächlich als unschuldig gelten und von den Medien auch so behandelt werden.Diesollte man also nicht einfach schreiben, sondern haben. Das gilt irgendwie ja auch für das. (Christoph Hugenschmidt)