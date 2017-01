Was will der Schweizer ICT-Markt 2017?

Insights, Diskussionen und Networking auf C-Level am 26. Januar 2017 in Aarau.

Speed Dating und ein Apero mit Erfinder Stefan Heuss

Von der Landwirtschaft über Industrie und Gastronomie bis zu Behörden und Finanzindustrie: Alle Branchen stehen vor massiven Umwälzungen oder sind schon mittendrin.Dies trifft auch auf das helvetische ICT-Schaffen zu. Insbesondere ICT-Dienstleister, die Infrastruktur bauen, Hardware liefern, Business-Software implementieren, Kommunikationslösungen einführen oder Outsourcing anbieten, sind vom Siegeszug der Cloud-Provider betroffen.Doch was will der Schweizer ICT-Markt in den nächsten Monaten und Jahren wirklich? Einer, der es weiss, ist Philipp A. Ziegler, Gründer des Schweizer Marktforschungsinstituts MSM Research. Unsere Fragen beantworten wird Ziegler am Inside Channels Forum am 26. Januar 2017 in Aarau. Auf Zieglers Keynote folgt die erste Channel Arena der Schweiz: Top-Player diskutieren mit dem Publikum die Überlebensstrategien des SchweizerICT-Channels in Zeiten von Cloud-Computing und Digitalisierung. Auf der Bühne: Marc Schnyder (Also, ChainIQ), Matthias Keller (UMB), Marco Marchesi (Ispin), Yvonne Bettkober (Microsoft), Cloud-Startup-Mann Stephan Mahler, Thierry Knecht (Comdat) und Also-Konzernchef Gustavo Möller-Hergt.Die Channel Arena – übrigens eine Premiere für die Schweizer ICT-Branche – ist nur ein Höhepunkt des Inside Channels Forums. Checken Sie beim Speed Dating, welcher Player zu Ihnen passt und hören Sie Canalys Research-Chef Alistair Edwards. Hier gibt es die Übersicht zum Programm des Inside Channels Forums (26.1.2017 in Aarau, Beginn 13 Uhr).Am Forum gibt es viel Raum zum Networking. Lassen Sie sich am Apéro verwöhnen und geniessen Sie den Auftritt des einmaligen Erfinders Stefan Heuss. Und für die Mehrheit von uns, die lieber ein gutes Bier als Wein hat, gibt es das erste Channel IPA der Welt! Tickets gibt es hier online . Mitarbeitende von Resellern, VARs, Cloud-Providern, ICT-Beratern und Outsourcern bezahlen 100 Franken. Mitarbeitende von Vendors und Distributoren 500 Franken. Einige unsere Sponsoren haben noch ein paar wenige Codes für Gratis-Tickets. (Christoph Hugenschmidt)