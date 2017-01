Googles demonstrative Begeisterung für Zürich

Google rief und alle Medien kamen. Heute Morgen eröffnete der Internet-Gigant neue Büroräumlichkeiten im Zürcher Kreis vier. Google bezieht drei Stockwerke im Gebäude der alten Sihlpost beim Zürcher Hauptbahnhof. In dem historischen Gebäude wird es rund 300 Arbeitsplätze geben, so Google-Immobilienmanager Lucas Stolwijk vor der versammelten Presse heute Morgen.Doch das ist erst der Anfang. Bis zu 3000 (!) weitere Arbeitsplätze will Google in den Neubauten an der Europaallee ansiedeln, sagte Google Top-Manager Urs Hölzle. Der Baselbieter betonte einmal mehr, Zürich sei der grösste Entwicklungsstandort Googles ausserhalb den USA und werde es auch bleiben.Bereits im März wird Google weitere Büros im "Gebäude G" an der Europaallee beziehen, in dem es auch ein Hotel haben wird, sagte Stolwijk.Google wäre nicht Google,wenn man nicht über technologische Errungenschaften reden würde. Distinguished Engineer Behshad Behzadi zeigte, wieviel der Internet-Konzern in den letzten zwei Jahren bei der Entwicklung eines digitalen Assistenten für mobile Geräte erreicht hat. Das Projekt war in Zürich gestartet worden, so Behzadi während seiner eindrücklichen Vorführung. Der Assistent versteht gesprochene Sprache – auch Englisch mit leicht iranischem Akzent ausgesprochene Ortschaften und Berge der Schweiz. Er kann Fragen beantworten ("Wer bestieg als erster das Matterhorn?"), Hotels finden und anrufen und Fotos analysieren, heraussuchen und geografisch verorten. Der Assistent kann übrigens auch Lärm herausfiltern, wie Behzadi eindrücklich demonstrierte.Kombiniert mit Google Maps und E-Commerce sind die Möglichkeiten des in Zürich mitentwickelten Assistenten schier grenzenlos. Es wird nicht mehr lange dauern, bis man mit einem einfachen Sprachbefehl ("Ich möchte indisch essen") von unterwegs aus sein Nachtessen pünktlich zur Ankunftszeit liefern lassen kann.Hölzle und Google-Schweiz-Chef Patrick Warnking wurden heute Morgen nicht müde, die Schweizzu loben. Und Warnking betonte, wie viel Google für die Nachwuchsförderung in der Schweiz macht. Google unterstützt die Informatiktage, bildet ab diesen Herbst Lehrlinge aus , macht bei Digitalswitzerland und bei der Startupförderung mit.Die Frage, ob er Kritik an der Schweiz habe, beantwortete Hölzle mit einem Witz über das Wetter. Und Warnking hob das duale Bildungssystem der Schweiz hervor. "Die Schweiz zeigt, dass man Talente ausbilden aber auch anziehen kann," so Warnkings einzige Antwort auf die Frage nach den Auswirkungen der Zustimmung zur "Masseneinwanderungsinitiative."Mit Googles Einzug an der Europaallee wird sich der Zürcher Kreis 4 bis zur Unkenntlichkeit verändern. Die vielen tausend hochbezahlten Software-Ingenieure und Banker im "neuen Quartier" werden den enormen Druck auf die Mietpreise im attraktiven Quartier verstärken. Der Teil der ursprünglichen Bevölkerung (Industriearbeiter, kleine Angestellte, viele wenig qualifizierte Einwanderer), der im "Chreis Cheib" noch ausgeharrt hat, wird den neuen, hochbezahlten "Industriearbeitern", den Software-Ingenieuren weichen. Auch unser Verlag wird den bisherigen Standort im Kreis 4 im laufenden Jahr verlieren, weil im bisherigen Gewerbegebäude Luxuswohnungen erstellt werden. (hc)