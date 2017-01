Facebook eröffnet in Paris seinen ersten Startup-Inkubator

Bild: Station F

Im April 2017 wird in Paris der weltweit grösste Startup-Campus seine Tore öffnen. Die 34'000 Quadratmeter grosse Station F soll neben 24/7-Restaurant, Café, Bar, Post und Eventräumen auch rund 3000 Arbeitsplätze beherbergen. Heute Morgen hat Facebook-COO Sheryl Sandberg bekannt gegeben, dass der Tech-Gigant ein Partner des Projekts sei, berichtet 'Techcrunch' Facebook soll 80 Arbeitsplätze in der Nähe des Eingangs des alten Bahnhofsgebäudes erhalten. Jeweils sechs Monate will Facebook mit zehn bis 15 Startups zusammenarbeiten. Die Anwesenheit von Ingenieuren sowie wöchentliche Workshops sollen den jungen Unternehmen helfenihre Geschäftsidee zu entwickeln. Der Startup-Inkubator ist die erste Investition von Facebook in Räumlichkeiten für Startups.Junge Unternehmen können sich auf der FB-Präsenz von Facebooks Startup-Garage bewerben . Das Unternehmen investiere kein Eigenkapital und das geistige Eigentum bleibe bei den Startups, schreibt 'Wired' . Es bestehe auch keine Pflicht die Dienstleistungen und Produkte von Facebook zu nutzen.Ein regulärer Arbeitsplatz im Projekt kostet 195 Euro im Monat und kann auf der Website der Station F gebucht werden. (ts)