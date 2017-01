Schweiz im Rückstand bei DevOps und Agile?

Der Softwarehersteller CA hat eine Umfrage zum Einsatz von agilen Methoden und DevOps in einigen europäischen Ländern sowie Südafrika durchführen lassen. Die Studie enthält unter anderem ein Reifegradmodell das zeigen soll, wie weit agile Methoden und DevOps bereits übernommen wurden. Die Befragten wurden in Nichtnutzer, Standardnutzer und fortgeschrittene Nutzer von agilen Methoden und DevOps klassifiziert. Die Schweiz gehört dabei laut der Studie zu den Schlusslichtern bezüglich Reifegrad.Nur 19 Prozent der Schweizer Unternehmen, die an der Umfrage teilnahmen, wird von den Studienautoren ein fortgeschrittenes Stadium beim Einsatz von agilen Methoden attestiert. Nur in Südafrika sind es weniger. Mit ebenfalls 19 Prozent in einem fortgeschrittenen Stadium beim Deployment von DevOps landet die Schweiz sogar auf dem letzten Platz unter den betrachteten Ländern. Dabei handelt es sich neben derSchweiz um Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Holland, Italien, Schweden, Spanien und Südafrika. In diesen Ländern beteiligten sich 695 Manager aus der IT und der Geschäftsführung von Unternehmen.Der grösste Teil der Studie dreht sich aber um die Vorteile durch den Einsatz von Agile und DevOps, über welche die Anwender berichten. 63 Prozent der Schweizer Unternehmen, die agile Methoden einsetzen, melden laut CA eine Verbesserung der Kundenerfahrungen und Mehrerträge von 34 Prozent durch neue Geschäftsabschlüsse. Die Nutzer von DevOps-Methoden beziffern den Anstieg der operativen Effizienz auf 31 Prozent. Die IT-Kosten seien in entsprechender Höhe gesunken.Weitere (nicht schweiz-spezifische) Ergebnisse der Studie findet man accelerating-digital-transformation-resul.html in dieser Infografik--. (hjm)