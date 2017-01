Personalverband fordert höhere Löhne von Swisscom

Der laufende Gesamtarbeitsvertrag (GAV) von Swisscom ist noch bis Ende 2017 gültig. In den kommenden Monaten starten deshalb die Verhandlungen für einen neuen GAV. Der Personalverband Transfair hat bereits jetzt die Forderungen definiert, die in den GAV 2018 einfliessen sollen.In den letzten Jahren habe es für das Personal zu wenig Lohnerhöhungen gegeben, schreibt Transfair. Dies soll nun korrigiert werden. Swisscom habe stets argumentiert, die Teuerung sei negativ; die Lebenskosten seien nicht gestiegen. Transfair argumentiert, dass die steigenden Krankenkassenprämien die Haushaltsbudgets ausserordentlich belasten. Dies sollbei den Lohnverhandlungen berücksichtigt werden.Wie Transfair weiter schreibt, haben Projekte im Zusammenhang mit der Digitalisierung bei Swisscom immer mehr Priorität. Diese Projekte betreffen auch die Mitarbeiter. Deshalb fordert der Personalverband, dass Swisscom den Schutz der mitarbeiterbezogenen Daten garantiert und sich verpflichtet, diese in der Schweiz aufzubewahren. Ferner fordert Transfair, dass Swisscom keine persönlichen Daten in Verbindung mit dem Profil der Mitarbeitenden speichert. Der Telko solle zudem respektieren, wenn die Angestellten die Erhebung von personenbezogenen Daten nicht akzeptieren. (kjo)