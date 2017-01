Bauer, digitalisiert, sucht...

Prognosetools und Roboter

Der vierte Agroscope-Nachhaltigkeitstag am 19. Januar fand unter dem Motto "Smartfarming und Nachhaltigkeit" statt. Die Bauern ständen zunehmend im Spannungsfeld zwischen den traditionellen Anforderungen und den Herausforderungen, die neue Technologien mit sich bringen würden, schreibt Agroscope, das Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung.Den Bauern stehen zunehmend mehr Daten zur Verfügung: Milchleistungsdaten, Daten von Aktivitätssensoren und von Ortungssystemen, Daten zum Futteraufnahmeverhalten, Gehaltsanalysen von Futter und Gülle. Diese Daten würden Verbesserungspotential bieten. "Dieses möchte Agroscope für die Praxis erschliessen", lässt sich Thomas Anken, Leiter der Forschungsgroppe Agrartechnische Systeme und Mechatronik von Agroscope, in der Mitteilung zitieren.Die Bundesstelle entwickelt und betreibt Prognosesysteme, die die Entwicklung von Schädlingen und Krankheiten im Voraus berechnen. Diese klassischen Systemesollen künftig durch neue Technologien erweitert werden. Agroscope nennt mit dem Internet verbundene Wetterstationen und Sensoren auf dem Hof, die genaue Voraussagen erhalten. Zudem erwähnt das Amt optische Sensoren mit denen etwa der Ernährungszustand von Pflanzen ermittelt wird und eine entsprechende wirtschaftliche und umweltfreundliche Düngung zulassen. Dank neueren Sensoren und Berechnungsverfahren sollen auch andere Faktoren erfasst werden. So sollen zum Beispiel Krankheitsherde aus der Luft bestimmt und so lokal behandelt werden können.Auch der Einsatz von unbemannten Fahrzeugen und Robotern wird als Potential gesehen. So sollen Zentimeter genau automatisch gelenkte Traktoren dabei helfen, den Boden weniger zu verdichten und den Pflanzen so bessere Wuchsbedingungen zu gewährleisten. Ein Roboter für das Spitzen von Rüben, werde demnächst von der Firma Ecorobotix aus Yverdon auf den Markt gebracht. Sein Einsatz soll sich später auch auf Mais, Raps und andere Kulturen ausdehnen lassen.Insgesamt böten die Smart-Farming-Systeme Potential für effiziente, emissionsmindernde und ressourcenschonende Produktionsweisen. Neben der gesteigerten Arbeitsproduktivität müsse auch sichergestellt sein, dass Arbeitserleichterungen aus den neuen Möglichkeiten resultieren, schreibt Agroscope. "Ideal wäre eine Plattform, die möglichst viele Daten automatisch verrechnet und Landwirtinnen und Landwirten direkte Entscheidungshilfen zur Verfügung stellt", schliesst Thomas Anken. (ts)