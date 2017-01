Google übernimmt Twitters Toolkit Fabric

Twitter verkauft seine Plattform für Mobile-Entwickler Fabric an Google. Das Fabric-Team werde in die Developer-Products-Gruppe integriert und an Googles eigenem Toolkit Firebase mitarbeiten, schreibt das Fabric-Team in einem Blogeintrag . Man habe dieselbe Aufgabe und möchte nun mit der Kombination der beiden Plattformen eine Lösung für App-Enwickler bieten.Laut Eigenangaben nutzen heute rund 580'000 Mobile-Entwickler das Fabric-Toolkit. Für diese gibt das Team Entwarnung: Man müsse keinerlei Schritteunternehmen, um das Produkt weiter zu nutzen. Wenn die Übernahme abgeschlossen sei, würden die neuen Nutzungsbedingungen bekannt gegeben. Ein Preview der Bedingungen kann bereits auf dem Fabric-Blog eingesehen werden ( PDF ).Die Integration von Fabric sei Teil grösserer, langfristiger Bemühungen, eine umfassende Reihe von Funktionen für iOS, Android und mobile Web-App-Entwicklung zu liefern, schreibt das Firebase-Team auf seinem Blog . (ts)