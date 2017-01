IBM verzeichnet weiter schrumpfenden Umsatz

Quelle: IBM

Big Blue kämpft mit Umsatzeinbussen, kann aber den Gewinn leicht steigern.

Der weltgrösste IT-Dienstleister IBM kann den Umsatzschwund nicht aufhalten. Die Erlöse sanken im Schlussquartal verglichen mit dem Vorjahresquartal um 1,3 Prozent auf 21,77 Milliarden Dollar. Damit erwirtschaftete der Konzern aber immer noch leicht höhere Umsätze als von Analysten erwartet.Zu schaffen macht IBM der stärkere Dollar. Das Unternehmen erzielt rund die Hälfte seiner Erlöse im Ausland. IBM kämpft seit mehr als vier Jahren mit schrumpfenden Umsätzen.Der Nettogewinn erhöhte sich indes auf 4,5 Milliarden Dollar von 4,46 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum, wie das US-Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte.Im gesamten Jahr 2016 sank aber der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr von 13,19 Milliarden Dollar auf 11,87 Milliarden. Zugleich schrumpfte der Umsatz von 81,74 Milliarden Dollar auf 79,92 Milliarden.IBM versucht ähnlich wie seine Rivalen Oracleund Microsoft, sich im Cloud-Geschäft stärker aufzustellen. Der Cloud-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,7 Prozent. Im Bereich Cognitive Solutions konnte Big Blue einen Umsatzanstieg von 1,4 Prozent verzeichnen.An der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen sagte CFO Martin Schroeter laut 'CRN' , der Konzern sei schneller als geplant unterwegs bei der Erreichung des strategischen Ziels Cloud, Analytics, Mobile, Social und Security auszubauen. 32,8 Milliarden Dollar des Jahres-Umsatzes würden aus diesen margenträchtigen Bereichen stammen, was einem Wachstum von 13 Prozent entspricht. Der Umsatz im Cloud-Bereich allein betrug 2016 13,7 Milliarden Dollar und wurde im Jahresvergleich um rund 35 Prozent gesteigert.Im nachbörslichen Handel zog die IBM-Aktie rund drei Prozent an, drehte dann aber ins Minus. (sda/ts)