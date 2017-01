Kanti Zug meint's ernst mit Informatik

Die Kantonsschule Zug will die Informatik-Ausbildung weiter stärken. Mit dem laufenden Schuljahr 2016/17 wurde ein Pilotversuch gestartet. Zwei Klassen des Untergymnasiums erhalten derzeit Unterricht im Fach "Programmieren/Technik", wie die 'Zuger Zeitung' schreibt. Dies soll nächstes Jahr erweitert und in einem Wahlbereich angeboten werden.Die Schülerinnen und Schüler erhalten ab dem Schuljahr 2017/18 die Wahl zwischen den beiden Wahlbereichen Latein oder MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Entscheiden sie sich für den letzteren, haben sie in der ersten Klasse zwei Lektionen im sogenannten Geometrischen Praktikum und das Jahr darauf zwei Lektionen in den Bereichen Programmieren und Technik.Im Geometrischen Praktikum sollen die Schüler die Geometrieauf eine praktische Art und Weise kennen lernen. Wie es auf der Website der Schule heisst , erhalten die Schülerinnen und Schüler Zeit, zu experimentieren und selber Entdeckungen zu machen. Sie sollen auf Papier und am Computer Modelle erstellen. Neben Sachverhalten soll auch das räumliche Vorstellungsvermögen trainiert werden.Im folgenden Jahr, dem Unterricht in Programmieren und Technik, lernen die Schülerinnen und Schüler Hardware und Software kennen. Sie sollen lernen, durch geschickte Programmierung die Möglichkeiten von Geräten zu nutzen. Im Unterricht kommen Lego-Roboter zum Einsatz. Neben der Lego-eigenen Software wird im Unterricht auch die Programmiersprache Scratch vermittelt. (kjo)