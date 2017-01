Samsungs Akku-Probleme könnten S8-Launch verzögern

Drei unabhängige Prüfer

Problemlösung vor dem Launch des S8

Der Smartphone-Marktführer Samsung hat die Brände bei seinem Vorzeigegerät Galaxy Note 7 auf Design- und Produktionsfehler bei den Batterien zurückgeführt. Probleme mit der Hard- und Software des Telefons schloss das südkoreanische Technologieunternehmen hingegen aus.Fast 700 Experten hätten bei der monatelangen Ursachenforschung mehr als 200'000 Smartphones und über 30'000 Batterien getestet, teilte Samsung heute Montag mit. Das Unternehmen übernehme die Verantwortung für "unser Versagen, die Probleme beim Batterie-Design und beim Produktionsprozess vor der Markteinführung des Note 7 zu erkennen und bestätigen", sagte der Leiter der Smartphone-Sparte, Koh Dong Jin, in Seoul.Mit der Fehleranalyse und der Veröffentlichung setzt Samsung auch darauf, verloren gegangenes Vertrauen bei den Kunden zurückzugewinnen. Über die interne Analyse bei Samsung hinaus hatten sich drei unabhängige Industrie-Organisationen einschliesslich zweier Firmen aus den USA mitden Problemen beschäftigt.Die deutsche technische Prüforganisation TÜV Rheinland analysierte dabei die Zulieferketten. Bei den Überprüfungen wurden den Angaben zufolge sowohl bei den Batterien im ersten Note 7 als auch beim zweiten Batterietyp eines anderen Herstellers Fehler festgestellt.Koh kündigte Massnahmen an, durch die eine Wiederholung ähnlicher Pannen künftig vermieden werden sollen. Samsung habe seine "Entschlossenheit für die Sicherheit" erneuert, hiess es. Die Lektionen der vergangenen Monate wolle man sich für die Verfahren und Kultur des Unternehmens zunutze machen. Zu den Schritten gehöre ein mehrschichtiges Sicherheitsmassnahmen-Protokoll schon in der Planungsphase und ein Acht-Punkte-Akkusicherheitscheck.Samsung hofft, mit der Veröffentlichung der Analyse, die Angelegenheit aus der Welt schaffen zu können, bevor sein nächstes Flaggschiff-Modell, das Galaxy S8 vorgestellt wird. Dieses wird laut Koh nicht wie traditionell am Mobile World Congress am 27. Februar in Barcelona präsentiert. Wann das neue Gerät auf den Markt kommt, sagte Koh nicht. Analysten erwarten den Verkaufsstart im April, schreibt 'Reuters' Der Betriebsgewinn im Smartphone-Geschäft war wegen der Probleme mit dem Note 7 fast komplett eingebrochen . Allerdings prognostizierte Samsung, dass sich das Geschäft dank solider Verkäufe der anderen Premium-Modelle Galaxy S7 und S7 Edge wieder einigermassen erholen werde. (sda/ts)