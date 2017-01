#ITTage17: "Informatik sichtbar machen"

Informatiktage 2016. Bild: Michèle Büschi

Zum zweiten Mal öffnen im Kanton Zürich diesen Sommer IT-Anbieter, Tech-Schmieden und IT-Abteilungen verschiedener Unternehmen ihre Türen. Über 45 Unternehmen haben ihre Teilnahme an den Informatiktagen 2017 bereits zugesagt, schreiben die Organisatoren heute. Gerechnet wird mit rund 70 Unternehmen, darunter bekannte IT-Firmen wie Ergon, Elca, Accenture, Avaloq, die Banken CS, UBS und ZKB, verschiedene Detailhändler, das Unispital Zürich sowie ein Flughafen. Weitere Gastgeber sind Microsoft, Swisscom, Six sowie der Kanton und die Stadt Zürich.Die Informatiktage am 16. und 17. Juni 2017 sollen Werkschau und Informatik-Fest zugleich sein. Sie finden dezentral bei den teilnehmenden Unternehmen statt. Die Gastgeber-Firmen bieten Workshops,Rundgänge, Vorführungen und Referate für Eltern, Kinder, Jugendliche aber auch für Hochschul-Absolventen. Im Rahmen der Informatiktage finden auch die nationalen Berufsmeisterschaften ICTskills statt. Dafür gehen ICT-Berufsbildung Schweiz und die Informatiktage eine Partnerschaft ein "Jedes Kind weiss, was Lokführer, Floristinnen, Bäcker, Polizistinnen oder Lehrpersonen tun. Die Informatik durchdringt zwar unseren Alltag, ist aber oft nicht erkennbar. Es ist daher höchste Zeit, dass sich die Informatik sichtbar macht", sagt der Zürcher Stadtrat Daniel Leupi. Denn allein im Kanton Zürich arbeiten über 50'000 Informatikerinnen und Informatiker, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (kjo)