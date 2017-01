Rekordinvestments in ICT-Startups

Investiertes Kapital in Millionen Franken. Quelle: Swiss Venture Capital Report, 2017 (Startupticker)

Schweizer IT-Startups sammelten vergangenes Jahr über 270 Millionen Franken Risikokapital. Das ist doppelt so viel wie 2015.

Wachstum bei ICT- und Fintech-Startups

Sieben ICT-Startups in den Top-20

Investments in Millionen Franken. Quelle: Swiss Venture Capital Report, 2017 (Startupticker)

SonarSource

Mindmaze

FinanceFox

Staff Finder

Lightbend

Kandou